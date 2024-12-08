İtalya'nın Yeni Amfibi Gemisi Trieste Hizmete Girdi - Son Dakika
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İtalya'nın Yeni Amfibi Gemisi Trieste Hizmete Girdi

İtalya, Trieste gemisini törenle hizmete alarak caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

08.12.2024 00:16
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İtalya Deniz Kuvvetleri, yeni helikopterli çok maksatlı amfibi gemisi Trieste'yi (L9890) düzenlenen törenle devreye aldı.

Livorno kentinde düzenlenen ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın katıldığı törenle İtalyan donanmasının yeni helikopterli çok maksatlı amfibi gemisi Trieste resmen hizmete alındı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, geminin hizmete alınma töreninde yaptığı konuşmada, "İtalyan donanmasının şimdiye kadar sahip olduğu en büyük gemidir. Güvenliğimizi ve caydırıcılık potansiyelimizi artıran bir gemidir." dedi.

Crosetto, Trieste gemisinin, ülkenin savunulmasına ve caydırıcılık kapasitesinin arttırılmasına hizmet edeceğini ifade etti.

Yapımına, 2017 yılında ilk sacın kesilmesiyle başlanan gemi, 2019 yılında ilk testleri için denize indirilmişti.

245 metre uzunluğundaki 38 bin ton deplasmana sahip ve saatte 25 knot sürat yapabilme özelliği bulunan gemi sahip olduğu geniş iniş kalkış güvertesi ve pistiyle helikopterlerin dışında İtalyan ordusunda bulunan dikey iniş kalkış özelliğine sahip F35-B ve AV-8B Harrier muharip uçakların konuşlandırılabileceği bir yüzer platform olarak hizmet verecek.

Geminin, içinde yaklaşık 28 yataklı bir hastane de bulunuyor.

İtalyan basını, Trieste gemisinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana donanmaya katılan en yenilikçi ve en büyük gemi olduğunu ve bu haliyle İtalyan donanmasının yeni "amiral gemisi" olacağını yazdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sergio Mattarella, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'nın Yeni Amfibi Gemisi Trieste Hizmete Girdi - Son Dakika

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