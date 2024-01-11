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İtalya Parlamentosu, Ukrayna'ya Destek Verilmesini Onayladı - Son Dakika
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İtalya Parlamentosu, Ukrayna'ya Destek Verilmesini Onayladı

İtalya parlamentosu, Rusya ile olan çatışmada Ukrayna'ya bir yıl daha destek verilmesini onayladı. Parlamentonun her iki kanadı da kararı desteklerken, İtalyan hükümetine çatışmanın sona erdirilmesi için tüm diplomatik çabaları destekleme çağrısında bulunuldu.

İtalya Parlamentosu, Ukrayna\'ya Destek Verilmesini Onayladı
11.01.2024 - 10:45,
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ROMA, 11 Ocak (Xinhua) -- İtalya parlamentosu Çarşamba günü, Rusya ile olan çatışmada Ukrayna'ya bir yıl daha destek verilmesini teyit eden kararı onayladı.

Parlamentonun her iki kanadı da kararı desteklerken, parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde 195 lehte, 50 aleyhte ve 55 çekimser oy kullanıldı. Birkaç saat sonra Senato'da yapılan oylamada ise 103 lehte, 24 aleyhte ve 27 çekimser oy kaydedildi.

Daha önce alınan destek kararlarından farklı olarak, oylamada İtalyan hükümetine, çatışmanın sona erdirilmesi yönünde "kalıcı" ve "dengeli" bir barış için "tüm diplomatik çabaları" destekleme çağrısında bulunuldu.

İtalya, çatışmanın başlamasından bu yana Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderen ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği üye ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yardımlara yönelik kamuoyu desteği ise son aylarda azaldı.

Kaynak: Xinhua
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