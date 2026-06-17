İtalya, Tahran Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor - Son Dakika
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İtalya, Tahran Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

17.06.2026 17:19
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Antonio Tajani, İran'daki büyükelçiliğin 19 Haziran'da yeniden açılacağını açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle geçici olarak kapattıkları İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini 19 Haziran Cuma günü yeniden açacaklarını duyurdu.

Tajani, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda "Bakana Sorular" oturumuna katılarak, uluslararası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, "umutla karşılanan cesaret verici bir gelişme" olarak niteleyen Tajani, Orta Doğu'da barış ışığının görüldüğünü ve bunun israf edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tajani, savaş nedeniyle 5 Mart'ta geçici olarak kapattıkları Tahran'daki büyükelçiliklerine ilişkin, "Tahran'daki büyükelçiliğimiz ve İtalyan Ticaret Ajansı ofisleri cuma günü yeniden açılacak. Büyükelçimiz, Dışişleri Bakanlığından tüm diplomatlar ve yetkililerle İran'ın başkentine dönecek." ifadelerini kullandı.

İtalyan Bakan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi de yapacağını ve ABD-İran mutabakatının kalıcı bir barışa dönüşmesine yönelik İtalya'nın desteğini ileteceğini söyledi.

Tajani, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, seyrüsefer özgürlüğünün İtalyan ekonomisi için hayati önemde olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Tahran Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor - Son Dakika

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