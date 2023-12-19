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İtalya, Ukrayna'ya silah yardımını 2024'e kadar sürdürecek. - Son Dakika
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İtalya, Ukrayna'ya silah yardımını 2024'e kadar sürdürecek.

İtalya'nın sağ koalisyon hükümeti, Ukrayna'ya silah, teçhizat ve askeri ekipman sağlamaya 2024 yılı boyunca devam edecek. Başbakan Meloni ve Savunma Bakanı Crosetto'nun teklifiyle kabul edilen kararname, parlamentonun onayından geçtikten sonra her yeni sevkiyat için parlamento onayı aranmadan Kiev'e silah yardımı yapılmasını sağlayacak.

İtalya, Ukrayna\'ya silah yardımını 2024\'e kadar sürdürecek.
19.12.2023 - 20:01,
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İtalya, Ukrayna'ya silah, teçhizat ve askeri ekipman sağlamaya 2024 yılı boyunca devam edecek.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu'nda, Ukrayna'ya halihazırda devam eden ve süresi yılbaşında sona erecek olan silah yardımına ilişkin kararnameyi görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Meloni ve Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun teklifiyle kabine, söz konusu kanun hükmünde kararnamenin süresinin uzatılmasını kabul etti.

Savunma Bakanı Crosetto, basına yaptığı açıklamada, "İtalya, bir kez daha milletlerin özgürlüğünden ve uluslararası hukuka saygıdan yana olmayı, NATO ve Avrupa Birliği müttefiklerinin tutumu doğrultusunda adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı seçmiştir." ifadesini kullandı.

Crosetto, Ukrayna'ya verilen destek konusunda herhangi bir siyasi sorun olmadığını belirtti.

Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın süresinin 2024 yılı boyunca uzatıldığı kanun hükmünde kararnamenin, parlamentonun alt ve üst kanadında onaylanması gerekiyor.

Kararnamenin parlamentoda onaylanmasından sonra Meloni hükümeti, bir yıl daha her yeni sevkiyat için parlamento onayı aramaya gerek kalmaksızın Kiev'e silah yardımı yapabilecek.

Meloni hükümetinin Ekim 2022'de iktidara geldikten sonra yaptığı ilk işlerden biri, Ukrayna'ya askeri yardıma yönelik kararnamenin süresini bir yıllığına uzatmak olmuştu.

İtalya, 24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra ilk olarak Mario Draghi hükümeti ve ardından Meloni hükümeti döneminde çıkardığı farklı kararnamelerle Ukrayna'ya, aralarında obüs, çok namlulu roketatar ve hava savunma sistemlerinin de olduğu cephanelik ve askeri destek malzemesi sağlamıştı.

Kaynak: AA
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Ukrayna, İtalya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya, Ukrayna'ya silah yardımını 2024'e kadar sürdürecek. - Son Dakika
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