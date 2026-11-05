İtalya varışlı 2 uçuşa bomba ihbarı e-postasını aşırı sağcı grubun yazdığı belirtildi - Son Dakika
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İtalya varışlı 2 uçuşa bomba ihbarı e-postasını aşırı sağcı grubun yazdığı belirtildi

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İtalya varışlı 2 uçuşa yapılan bomba ihbarlarının İtalyanca bir e-postadan kaynaklandığı ve asılsız olduğu bildirildi. Rusça 'Erkek Devleti' adlı aşırı sağcı hacker grubunun yazdığı belirtilen e-postayla ilgili inceleme sürüyor ve savcılığın soruşturma açması bekleniyor.

İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik sabah yapılan ve sonradan asılsız olduğu anlaşılan bomba ihbarlarının, İtalyanca yazılmış bir elektronik postadan kaynaklandığı bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, sabah saatlerindeki Finnair'in Helsinki-Roma seferi ile Aer Lingus'un Fransa'ya acil iniş yapmak durumunda kalan Dublin-Roma seferine yönelik "bomba" ihbarlarının, İtalyanca yazılmış bir e-postadan kaynaklandığı aktarıldı.

Haberde, Rusça "Erkek Devleti" ismini taşıyan aşırı sağcı bir bilgisayar korsanı grubunun yazdığı belirtilen İtalyanca e-postada, özel olarak 2 sefere yönelik tehditkar ifadelerin olduğu vurgulandı.

Söz konusu metinde, şunlar kaydedildi:

"Hepiniz, bir komplonun suç ortaklarısınız. Bu nedenle sizi yok etmek istiyoruz. Tam da bu yüzden, şu anda aşağıdaki uçuşlara patlayıcı düzenekler yerleştirilmiştir: AY1761, Helsinki-İtalya ve EI402, Dublin-İtalya. Bu uçuşlar, havalimanınıza doğru geliyor. Biz, 'Erkek Devleti Savaşçıları' olarak bugün gerçekleştireceğimiz eylemlerle tarihe damga vuracağız. Patlama 60 dakika içinde gerçekleşecek. Bugün gökyüzünüz kırmızıya boyanacak."

İtalya'daki havalimanlarına gönderildiği belirtilen bu e-postayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesinin sürdüğü ve savcılığın soruşturma açmasının beklendiği bildirildi.

Şu aşamada, bu e-postalarla birkaç gün önce gönderilen, başka uçaklarda ve bazı okullarda patlayıcı düzenekler bulunduğunu ileri süren mesajlar arasında bağlantı olabileceği ihtimalinin dışlanmadığı aktarıldı.

Tehdit e-postasında bahsi geçen uçuşlardan Helsinki-Roma seferini yapan Finnair uçağına inişte İtalyan muharip jetleri eşlik etmiş, Aer Lingus'un Dublin-Roma seferi ise Fransa'da askeri bir üsse acil iniş yapmak durumunda kalmıştı.

Avrupa genelinde bugün en az 15 uçuş, asılsız bomba ihbarlarına maruz kalmıştı.

Kaynak: AA
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