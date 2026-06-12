İtalya ve Güney Kore'den Stratejik Ortaklık

İtalya ve Güney Kore'nin, ikili ilişkilerini "özel stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiği ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğini yoğunlaştırmak için 2026-2030 Eylem Planı'nı kabul ettiği bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avrupa turu kapsamında bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'da Başbakan Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili devlet konukevinde ağırlandı.

Görüşmenin ardından İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Meloni'nin 19 Ocak'ta Seul'e yaptığı ziyaretin devamı niteliğindeki görüşmede, İtalya ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin 'özel stratejik ortaklık' seviyesine yükseltilmesi ve siyasi, ekonomik, bilimsel-teknolojik, kültürel alanların yanı sıra güvenlik ve savunma alanlarındaki ikili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 2026-2030 Eylem Planı kabul edildi." ifadesi kullanıldı.

Meloni ve Lee'nin, yarı iletkenler sektöründeki işbirliğinin derinleştirilmesi ile özellikle yapay zeka, uzay, otomotiv ve enerji gibi yüksek teknoloji alanlarında sanayi işbirliklerinin geliştirilmesini ele aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki lider, uluslararası gündemin başlıca konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, Hint-Pasifik bölgesinde istikrar ve refahın desteklenmesine yönelik ortak taahhütlerini yineledi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasına yönelik devam eden çabalara katkı sağlama konusundaki ortak iradelerini teyit etti."

Açıklamada, görüşmenin sonunda kalkınma işbirliği, bilim ve ileri teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sosyal ve dayanışma ekonomisi ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler alanlarında işbirliğini kapsayan 4 anlaşmanın imza töreninin yapıldığı aktarıldı.

Avrupa turu kapsamında iki gündür Roma'da bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, dün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelmişti.