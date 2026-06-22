İtalya ve Türkiye’den Otonom Uçuş Testi - Son Dakika
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İtalya ve Türkiye’den Otonom Uçuş Testi

İtalya ve Türkiye’den Otonom Uçuş Testi
22.06.2026 18:50
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Leonardo ve Baykar, M-346 ve KIZILELMA ile ortak otonom formasyon uçuşları gerçekleştirdi.

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun M-346 uçağı ile Baykar'ın insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, K-SWARM programı kapsamında ilk kez ortak otonom formasyon uçuşları gerçekleştirdi.

Leonardo ve Baykar tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Çorlu'daki Baykar uçuş ve test merkezinde gerçekleştirilen testlerde, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilirliğine yönelik gelişmiş algoritmalar, taktikler ve prosedürler denendi.

Uçuş kampanyasında Leonardo'ya ait jet eğitim ve hafif taarruz uçakları M-346 ve T-346A ile Bayraktar KIZILELMA görev aldı.

Testlerde KIZILELMA'nın otonom taksi ve kalkışın ardından M-346 ile formasyona katıldığı, M-346 pilotlarının verdiği komutlarla farklı formasyon, pozisyon değişimi, ayrılma ve yeniden birleşme manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi. Takip uçağı görevini ise İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir T-346A uçağı yerine getirdi.

M-346 ve KIZILELMA arasındaki veri paylaşımının, Leonardo'nun gerçek zamanlı izleme ve siber koruma sağlayan sistemleriyle güvence altına alındığı kaydedildi.

K-SWARM programıyla, insanlı ve insansız platformların müşterek görev yapabilmesine yönelik kabiliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilen verilerin, daha yüksek durumsal farkındalık ve daha karmaşık görev senaryolarını içeren yeni testlerin yol haritasını oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, yapay zeka, otonomi ve işbirlikçi görev algoritmalarındaki gelişimin, pilot iş yükünü azaltırken görev etkinliğini artıracağı ve insanlı-insansız ekip çalışmasının geleceğin hava muharebe sistemlerinde kritik rol üstleneceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya ve Türkiye’den Otonom Uçuş Testi - Son Dakika

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