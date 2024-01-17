İtalya ve Ürdün arasında Gazze ve Kızıldeniz konulu telefon görüşmesi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Gazze'deki durumu, bölgedeki gerilimin tırmanma riskini ve Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani'nin, Safedi ile görüşmesinde, Ürdün'ün Orta Doğu'da İtalya'nın stratejik ortağı olduğunu ve Amman ile yakın koordinasyonu sürdürme niyetini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, İtalya'nın Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı garanti altına almak için iki devletli çözümden yana olduğu ifade edildi.

İki bakanın, Lübnan'daki durumu, çatışmanın genişleme riskini ele aldığı ve İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığı süresince gerilimlerin tırmanması risklerinden kaçınmada kararlı olduğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında görüşlerine yer verilen Tajani de "İtalya, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini ve dolayısıyla şirketlerimizin ihracatını riske atan Husi saldırılarından güçlü şekilde endişe duymaktadır. Buna Avrupa düzeyinde bir yanıt vermek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.