İtalya, yapay zeka gelişimini teşvik etmek için 1 milyar euro yatırım fonu oluşturacak

ROMA, 13 Mart (Xinhua) -- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zekanın gelişimini teşvik etmek amacıyla hükümetin 1 milyar euro (1,1 milyar ABD doları) tutarında yatırım fonu oluşturacağını söyledi.
Salı günü başkent Roma'da düzenlenen "İtalya için Yapay Zeka" konulu toplantıya video bağlantısıyla katılan Meloni, söz konusu fonun devlete ait kredi kuruluşu Cassa Depositi e Prestiti'nin girişim sermayesi biriminden sağlanacağını belirtti.
Başbakan, fonun yeni teknolojiyi düzenlemeyi amaçlayan ve çıkarılmayı bekleyen yapay zeka yasası ile bağlantılı olarak tahsis edileceğini kaydetti.
Meloni, " Hükümet, Avrupa Birliği yönetmeliklerini tamamlayıcı nitelikte ilke ve kurallar getirecek ve üretim kabiliyetlerimizi teşvik etmek için en etkili yöntemleri belirleyecek yeni bir yasa hazırlıyor" dedi.
Başbakan, yapay zeka bazlı teknolojilerin düzenlenmesini hangi kurumun denetleyeceğine hükümetin henüz karar vermediğini ifade etti.
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