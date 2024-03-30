İtalyan Akademi, İsrail ile Endüstriyel İşbirliğini Gözden Geçirmeyi Talep Ediyor

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İtalya'nın Pisa kentindeki Scuola Normale Akademisinin, İtalyan hükümetinden, İsrail ile 2024 yılı için öngörülen endüstriyel, teknik ve bilimsel işbirliklerini gözden geçirmesini talep ettiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, ülkenin prestijli yüksekokullarından Scuola Normale'nin senatosunun, İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilerin talebi üzerine İtalya Dışişleri Bakanlığına, Kasım 2023'te duyurduğu "İtalya-İsrail endüstriyel, teknik ve bilimsel işbirliği" ilanını gözden geçirme çağrısında bulunduğu belirtildi.

Haberlerde, akademik senatonun kararında, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumun daha da kötüleşmemesi için acil ateşkes yapılması yönündeki çağrıların da yinelendiği kaydedildi.

Pisa'daki yüksekokul dışında, Roma Sapienza ve Torino üniversitelerinde öğrenciler, bu hafta, okullarının İsrail ile yürürlükte olan işbirliği anlaşmalarının durdurulması için gösteriler yapmıştı.

Ülkenin farklı kentlerindeki üniversitelerde öğrenci kolektiflerinin girişimiyle sık sık, Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'i protesto eden gösteri ve etkinlikler düzenleniyor.