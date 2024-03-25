İtalyan İstihbaratçılar İsrail Gizli Servisi Mossad ile Hassas Operasyon Yürütüyordu

İtalya'da geçen yıl Maggiore Gölü'ndeki tekne kazasında yaşamını yitiren İtalyan istihbaratçıların, İsrail gizli servisi Mossad ile "hassas operasyon" üzerinde oldukları ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde ülkenin kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde 28 Mayıs 2023 akşamı gezi teknesinin alabora olması sonucu ölen 4 kişiden 2 İtalyan istihbarat görevlisinin, kaza sırasında Mossad ile "hassas operasyon" yürüttükleri bildirildi.
Bu detay, yaşamını yitiren istihbarat görevlilerini anmak üzere İtalya Ulusal Güvenlik Departmanı'na asılan levhaya yazılan metinle ortaya çıktı.
Levhaya İtalyan Enformasyon ve Dış Güvenlik Ajansı (AISE) mensubu Claudio Alonzi ile Tiziana Barnobi'nin "28 Mayıs 2023'te dış istihbarat birimleriyle Maggiore Gölü'nde hassas operasyon sırasında hayatlarını kaybettiği" yazıldı.
Basındaki haberlerde "hassas operasyonun" ne olduğu ise belirtilmedi.
"İtalyan ve İsrailli 007"lerin dikkati çeken tekne kazası
Ülkede geçen yıl 28 Mayıs'ta meydana gelen tekne kazasının ardından ilk yayımlanan haberlerde ölenlerin doğum günü kutlaması için bir araya gelen turistler olduğu ve teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle battığı ifade edilmişti.
Kaza anında teknede kapasitesinin üzerinde 20'den fazla kişinin bulunduğu ve çoğunun istihbaratçı olduğu belirtilmişti.
Kazanın ardından geçen saatlerde ölenlerin İtalyan ve İsrailli istihbarat görevlileri olduğunun ortaya çıkmasıyla İtalyan basınında "007'lerin tekne kazası" başlıkları atılmıştı.
İsrail, 31 Mayıs 2023'teki kazada ölenlerden 53 yaşındaki emekli güvenlik görevlisi Shimoni Erez'in Mossad için çalıştığını kabul eden açıklama yapmıştı.
Kazada yaşamını yitiren dördüncü kişinin tekne kaptanının eşi Rusya vatandaşı Anna Bozhkova olduğu duyurulmuştu.
İtalyan hükümeti, olayla ilgili parlamentoda yöneltilen sorulara yanıt vermemişti.
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