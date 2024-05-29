İtalyan öğrenciler Turgutlu'ya geldi, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi - Son Dakika
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İtalyan öğrenciler Turgutlu'ya geldi, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi

İtalyan öğrenciler Turgutlu\'ya geldi, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi

Türkiye ve İtalya'daki gençlerin sürdürülebilirlik konusundaki bilinçlerini artırarak, onları atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirmeyi amaçlayan "Uluslararası Gençlik Değişimi" programı kapsamında İtalyan öğrenciler Turgutlu'ya geldi.

29.05.2024 15:58
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Türkiye ve İtalya'daki gençlerin sürdürülebilirlik konusundaki bilinçlerini artırarak, onları atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirmeyi amaçlayan "Uluslararası Gençlik Değişimi" programı kapsamında İtalyan öğrenciler Turgutlu'ya geldi.

Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Atölyesini ziyaret eden 15 öğrenci ve 2 idareci, drone eğitimine katıldı.

İtalyan idareci Giancarlo Vettori, Türkiye'ye birçok kez geldiğini, gençlik merkezlerini ilk defa keşfetme fırsatı bulduğunu belirtti.

Merkezlerde sunulan ücretsiz etkinliklerin büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Vettori, "Gördüklerim karşısında çok etkilendim. Öğrencilerimizden bir çoğu ilk defa Türkiye'ye geldiler ve kafalarındaki ön yargıları tamamen değişti. Çok büyük dostluklar ve arkadaşlıklar edindiler." dedi.

İtalyan öğrenciler de Türkiye'de olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Eda Yoğuran ise proje sayesinde İtalyan kültürünü yakından tanıma şansı bulduklarını ifade ederek, "Geleceğe yönelik neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Onlar Deneyap atölyeleri ile Bakanlığın bize sunmuş olduğu imkanları yakından tanıma fırsatı buluyor. Bize çok iyi dönüşler yapıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalyan öğrenciler Turgutlu'ya geldi, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi - Son Dakika

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