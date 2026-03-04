Itb Berlin'de Didim Standına Yoğun İlgi - Son Dakika
Itb Berlin'de Didim Standına Yoğun İlgi

04.03.2026 12:39  Güncelleme: 13:52
Dünyanın en büyük ve en prestijli turizm buluşmalarından ITB Berlin’de Didim standı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. “Ionia’nın incisi Didim” mottosuyla fuarda yerini alan Didim Belediyesi, “4 Mevsim, 12 Ay Turizm” hedefi doğrultusunda tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ITB Berlin Turizm Fuarı kapsamında önde gelen tur operatörleri ve seyahat acentalarıyla bir araya gelerek, ilçenin tarih, kültür, gastronomi ve alternatif turizm alanındaki dört mevsim güçlü potansiyelini anlattı. Görüşmelerde turizmin yılın tamamına yayılması, sürdürülebilir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılması konuları ön plana çıktı.

Didim standının konukları arasında CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, iş insanları Haydar Barut, Ahmet Barut ve Hüseyin Baraner yer aldı.

Jet2.com ve Jet2holidays yöneticileri Ben Burnett, James Burdall ve Kayhan Konakçı; MTS Global Ege Bölge Müdürü Tanju İçten, Alltours yöneticileri Aynur Derin ve Alexander Wrede ile Libero Tours Yöneticisi Can Tolga Eroğlu da standı ziyaret eden isimler arasındaydı.

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Gençay, şu ifadeleri kullandı:

"Didim'in turizm potansiyelini dünyaya tanıtıyoruz"

"Didim'i uluslararası platformlarda en güçlü şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Tarihi mirasımız, eşsiz doğamız ve zengin kültürel değerlerimizle yalnızca yaz aylarında değil, yılın 12 ayı boyunca misafir ağırlayabilecek bir potansiyele sahibiz. ITB Berlin'de gerçekleştirdiğimiz temaslarla yeni iş birliklerinin temellerini atıyor, kentimizin turizm vizyonunu daha da ileriye taşıyoruz. Hedefimiz; sürdürülebilir, nitelikli ve dört mevsime yayılan bir turizm anlayışıyla Didim'i dünya markası haline getirmek."

Kaynak: ANKA

