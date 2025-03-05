ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda Marmaris tanıtılıyor - Son Dakika
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ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda Marmaris tanıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin standında yer alan Marmaris heyeti, Belediye Başkanı Acar Ünlü liderliğinde önemli görüşmeler yaparak 2025 turizm sezonu için planlamalar gerçekleştirdi.

05.03.2025 10:40  Güncelleme: 11:22
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(MUĞLA)- Dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı kapılarını açtı. Fuarda, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı stantta, Marmaris heyetinden Belediye Başkanı Acar Ünlü yer aldı.

Dünya turizm pazarının en önemli firmalarının yer aldığı ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı başladı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda Marmaris de yerini aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Muğla standında diğer ilçelerle birlikte tanıtım çalışmalarını yürüten Marmaris heyetinde Belediye Başkanı Acar Ünlü, GETOB Başkanı Cengiz Akgün, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Deliveli, Belediye Meclis Üyesi Fahri Tan ve Marmarisli turizmciler yer aldı.

Başkan Ünlü, Başkonsolos Şanlı'yı Marmaris'e davet etti

Almanya'da bir dizi temaslarda da bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilk olarak Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'yı ziyaret etti. Meclis Üyesi Fahri Tan ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Deliveli ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Marmaris, Türkiye ve fuar hakkında sohbet gerçekleştirildi. Ünlü, ayrıca Başkonsolos Şanlı'yı Marmaris'e davet etti.

Ardından fuara geçen heyet burada da bir dizi görüşme yaptı. Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliği yaptığı stantta dünya çapındaki acentelerle 2025 turizm sezonu planlamaları hakkında toplantılar yapıldı. Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis da standı ziyaret eden isimler arasındaydı.

"Marmaris'i dünya kenti yapmak için var gücümüzle çalışacağız"

Fuarı değerlendiren Acar Ünlü, 2025 için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Dünyanın incisi Marmaris'i uluslararası alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda turizm paydaşlarımızla birlikte yerimizi aldık. Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Marmaris'in turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtmak ve ilçemizin doğal güzelliklerini, tarihi özelliklerini ve yatırım fırsatlarını geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalara devam edeceğiz. Marmaris'i dünya kenti yapmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

2025 sezonu ile ilgili de Marmaris'e ilginin yoğun olduğunu belirten Ünlü, "Çok sayıda görüşme yaptık. Bunların geri dönüşleri olumlu yansırsa güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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