İTB Meclis Başkanı Uçak, Ege\'de pamuk ekim alanlarının yüzde 47 azaldığını açıkladı

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Bülent Uçak, 2026-2027 sezonunda Ege Bölgesi'nde pamuk ekim alanlarının yüzde 47 azaldığını söyleyerek, ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre yüzde 14 arttığını, kütlü üretiminde rekoltenin 247 bin ton olacağını öngördüklerini söyledi. Uçak, mahlıç pamuk üretiminin de 93 bin 755 ton olacağının tahmin edildiğini aktardı.

İTB koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Manisa Ticaret Borsası iş birliğinde yapılan 2026-2027 sezonu Ege Bölgesi pamuk ekili alanları ve ürün rekolte tahmini İzQ Girişimcilik Merkezi'nde açıklandı. Türkiye'de yıllık pamuk tüketiminin yaklaşık 1,5 milyon ton seviyesinde olduğunu söyleyen İTB Meclis Başkanı Bülent Uçak, geçen yıl bu ihtiyacın yarısının kendi üretimimizle karşılanabildiğini, bu sezon ise tüketimimizin üçte birinden daha azının üretileceğini tahmin ettiklerini aktardı.

'DESTEKLEME MİKTARI YÜZDE 15 SEVİYELERİNE ÇIKARILMALI'

Pamuk üreticisinin son 2-3 sezondur zarar ettiğini vurgulayan Bülent Uçak, "Bu sezon bölgeye ve verime göre değişmekle birlikte, kütlü pamukta kilogram maliyetinin 40-45 lira arasında olmasını bekliyoruz. Yeni sezon kütlü pamuk fiyatlarının 38-40 lira olduğu düşünülürse üreticimizin bu sezon da para kazanamayacağını söyleyebiliriz" dedi. Pamukta dekar başına desteğin 2027 üretim yılı için bin 989 lira olarak açıklandığını söyleyen Uçak, destek miktarındaki artırımın yeterli olmadığını vurguladı.

Üretim maliyetlerinin yüzde 7-8'i civarında olan destekleme miktarının en az yüzde 15 seviyelerine çıkarılması gerektiğini söyleyen Uçak, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, finansmana erişim ve fiyat riskinin yönetilmesi, yerli pamuğun önceliklendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Uçak, kalite, izlenebilirlik ve yeşil dönüşüm standartlarına uyumun da ihracatta rekabet avantajı sağlayacağını aktardı.

'PAMUK EKİM ALANLARI YÜZDE 47 DÜŞTÜ'

2026-2027 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin çalışmalarının sonuçlarını açıklayan Uçak, "2026 yılı Ege Bölgesi pamuk sezonu, tarladaki yüksek verim başarısı ile ekim alanlarındaki sert daralmanın tezat oluşturduğu bir yıl oldu. Çalışma sonuçlarına göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının bir önceki sezona göre yüzde 47 oranında azalarak 49 bin hektara düştüğü tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre yüzde 14 artarak dekarda 499 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü üretiminde rekoltenin 247 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 38 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 93 bin 755 ton olacağı tahmin edilmektedir" diye konuştu.