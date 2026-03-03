ITC Başkanı'ndan Hamaney için Taziye Mesajı - Son Dakika
ITC Başkanı'ndan Hamaney için Taziye Mesajı

03.03.2026 09:35
Mehmet Seman Ağa, Hamaney'in ölümü sonrası İran halkına başsağlığı diledi ve üzüntüsünü ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı.

Ağa, yayınladığı yazılı açıklamada, Hamaney için taziyede bulunarak, İran halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Hamaney'in ölümünden üzüntü duyduğunu belirten Ağa, şu ifadeleri kullandı:

"Hamaney'e Allah'tan rahmet, Müslüman dünyası ve İran halkına başsağlığı diliyor, Irak'taki Türkmenlerin adına taziyelerimi iletiyorum. İran'a yönelik yapılan saldırılarda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bölgenin en çok huzura ve istikrara ihtiyacı olduğu bu dönemde cereyan eden çatışmaların olumsuz yansımaları oldu. Bu kötü ortamının son bulmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

