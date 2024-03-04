İtfaiye aracının ilerlemesini engelleyen emniyet şeridi ihlali

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İstanbul'da bir itfaiye aracının kaza yerine gitmeye çalışırken diğer araçların emniyet şeridi ihlali yapması nedeniyle ilerleyemediği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 2 Mart'ta Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik kazası ihbarına gitmeye çalışan itfaiye aracı, emniyet şeridini kullanmak istedi.

Emniyet şeridinin diğer araçlar tarafından ihlal edilmesi nedeniyle itfaiyenin ilerlemekte zorluk çektiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İtfaiye aracındakiler tarafından çekilen görüntüde, siren çalarak ve anons ederek emniyet şeridinin boşaltılmasını isteyen sürücünün, "Emniyet şeridini boşaltın, itfaiyeye yol verelim, kaza var", "Ne işin var senin emniyet şeridinde, yanaş sola", "Sola yanaşın" gibi uyarıları yer aldı. Görüntüde, bazı araçların uzun süre emniyet şeridinde kalması da bulunuyor.