İtfaiye Araçlarına Yol Vermeyen Sürücüye Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira idari ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda itfaiye aracına yol vermediği tespit edilen sürücünün kimliğini belirledi.

Ekiplerce sürücüye 46 bin lira idari ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.