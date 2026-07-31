İtfaiyecilerden hayat kurtaran müdahale - Son Dakika
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İtfaiyecilerden hayat kurtaran müdahale

İtfaiyecilerden hayat kurtaran müdahale
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına tam zamanında müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri aralarında dört küçük çocuğun da bulunduğu 10 kişiyi kurtarmayı başardı.

(İZMİR) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına tam zamanında müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri aralarında dört küçük çocuğun da bulunduğu 10 kişiyi kurtarmayı başardı.

Bayraklı ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 25 personeli olay yerine hızla hareket etti. İzmir İtfaiyesi ekipleri yanan binanın içindeki vatandaşları kurtarmak ve alevleri diğer dairelerle çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına almak için adeta zamanla yarıştı.

KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ VATANDAŞA TAKTI

İzmir İtfaiyesi'nin başarılı müdahalesi sonucu binada bulunan, aralarında bebeklerin de olduğu 4'ü çocuk, 6'sı yetişkin toplam 10 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Çocuklar itfaiyecilerin kucağında binadan çıkarılırken çevrede bulunanlar derin bir nefes aldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise itfaiye personeli kendi oksijen maskesini takarak destek oldu. Tahliye edilenler ayakta tedavilerinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastahaneye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

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