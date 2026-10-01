İtfaiyecilerin haftasını Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı kutladı

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vanlı, İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve personeli ile bir araya gelerek, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan itfaiye teşkilatının haftasını kutladı.

İtfaiye teşkilatının toplum güvenliğindeki hayati rolüne vurgu yapan Vanlı, şunları kaydetti:

"Alevlerin, felaketlerin ve zorlu şartların karşısında kendi hayatlarını hiçe sayarak can ve mal kurtarmak için mücadele eden itfaiyecilerimizin mesleği sonsuz bir cesaret ve fedakarlık gerektirir. Afetlerde, kazalarda ve acil durumlarda sahanın her noktasında omuz omuza görev yapmaktan onur duyduğumuz itfaiye teşkilatımızın haftasını yürekten kutluyor, her birine görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeyhan da desteklerinden dolayı Vanlı'ya teşekkür etti.