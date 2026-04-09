İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye, Avrupa'nın Doğal Üretim Üssü Adayı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, küresel enerji krizi ve tedarik zinciri kırılmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, Avrupa'nın tedarikini yakın ve güvenilir coğrafyalara kaydırma eğiliminin Türkiye'yi doğal bir üretim üssü adayı haline getirdiğini ifade etti. Gümrük Birliği entegrasyonu ve gelişmiş sanayi altyapısıyla Türkiye'nin Avrupa için stratejik bir üretim ortağı konumuna taşındığını vurguladı.

Küresel 'warflation' (savaş kaynaklı enflasyon) riskine dikkat çeken Avdagiç, büyümenin kalitesinin bozulmaması için gerekli tedbirler alınarak üretim, verimlilik ve ihracat üçgeninin bu riskten uzak tutulması gerektiğini belirtti. Türkiye ekonomisinin iç talep desteğiyle büyümeyi sürdürdüğünü, ancak dış talebin zayıflaması ve maliyet artışlarının büyüme kompozisyonunu etkileyebileceğini kaydetti.

Avdagiç, Türkiye'nin kendi iç dinamikleriyle büyüyebileceğini ifade ederek, yenilenebilir enerji ve nükleer güç kapasitesi artışıyla enerji bağımlılığını düşürmek, katma değerli üretim ve ihracat kompozisyonuyla dış kaynak ihtiyacını karşılamak, arz yönlü politikalar ve yapısal reformlarla enflasyon sorununun üstesinden gelmek gerektiğini söyledi.

Enflasyon ile kur arasındaki korelasyonun giderek açıldığına dikkat çeken Avdagiç, yılın ilk çeyreğinde kur ile enflasyon arasındaki makasın yüzde 7'ye yaklaşmasının ihracatçının rekabet gücünü aşındırdığını belirtti. 2026'nın ilk çeyreğinde ihracatın yüzde 3,1 azaldığını, ithalatın ise yüzde 4,7 arttığını kaydederek, sürdürülebilir ihracat büyümesi için enflasyonun kalıcı olarak dizginlenmesi ve Türk Lirasının gerçekçi bir seviyede seyretmesinin önemini vurguladı.

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyan, üretimi de gözeten politika duruşunun ekonomik istikrarın sigortası olacağını ifade eden Avdagiç, küresel dönüşümün Türkiye açısından hem riskler hem fırsatlar içerdiğini, güçlü avantajların kalıcı ve stratejik nitelikte olduğu yeni bir dönem beklediklerini söyledi.