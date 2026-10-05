İttihad-ul Ulema, Diyarbakır'da 11. Alimler Buluşması'nı 10-11 Ekim'de yapacak - Son Dakika
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İttihad-ul Ulema, Diyarbakır'da 11. Alimler Buluşması'nı 10-11 Ekim'de yapacak

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İttihad-ul Ulema'nın Diyarbakır'da 10-11 Ekim'de düzenleyeceği 11. Alimler Buluşması'nda 'Davette yöntem ve yeni arayışlar' teması ele alınacak. Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'ndaki program 3 oturumda tamamlanacak; İran, Irak, Suriye, Mısır ve Filistin'den katılım olacak.

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından "11. Alimler Buluşması" gerçekleştirilecek.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan İttihad-ul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Mehmet Beşir Şimşek, 10-11 Ekim'de kentte düzenlenecek ve 3 oturumla tamamlanacak programda "Davette yöntem ve yeni arayışlar" temasının işleneceğini belirtti.

Şimşek, Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'nda düzenlenecek programa, Türkiye'nin yanı sıra, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Filistin'den de katılım sağlanacağını ifade etti.

2015 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdükleri program dizisinin 11'incisini gerçekleştireceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Her sene farklı bir tema ile toplumumuzun ihtiyaç duyduğu hususları ve konuları masaya yatırıyoruz. İki gün boyunca alimlerimiz bu konular üzerinde konuşuyorlar. Bunlara yönelik çözüm önerileri sunuyorlar. Bizler de bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz."

Kaynak: AA
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