İTÜ'de Geleceğin Mühendisleri Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İTÜ'de Geleceğin Mühendisleri Zirvesi

İTÜ'de düzenlenen zirvede mühendislik öğrencilerine kariyer fırsatları ve ilham veren konuşmalar sunuldu.

07.11.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) ev sahipliğinde "Geleceğin Mühendisleri Zirvesi" gerçekleştirildi.

İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi tarafından, Baykar'ın ana sponsorluğunda Ayazağa ve Gümüşsuyu kampüslerinde düzenlenen "Geleceğin Mühendisleri Zirvesi"nde, mühendislik öğrencilerine kariyer fırsatları sunuldu.

Zirve boyunca katılımcılar, mühendislik alanındaki en son trendleri ve gelişmeleri aktaran konferanslara katıldı. İş dünyasının önde gelen isimleri, zirvede öğrencilerle deneyimlerini paylaştı ve geleceğin mühendislerine ilham verecek konuşmalar gerçekleştirdi.

Farklı etkinliklerin de yer aldığı zirvedeki Women Leaders Paneli'nde mühendislik alanındaki kadın liderlerin deneyimlerini aktarıldı. Sektörler Karması oturumunda ise öğrencilere mühendislik dünyasındaki çeşitli sektörler tanıtıldı.

Defence Innovation Summit ve Control Your Future oturumlarında savunma sanayisinden teknoloji dünyasına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi fikirler ve kariyer olanakları tartışıldı.

Zirve, aynı zamanda öğrencilere iş dünyasının önemli markalarıyla doğrudan etkileşim kurma imkanı da sundu. Katılımcılar, işverenlerin açtığı stantları ziyaret etti.

"Geleceğin Mühendisleri Zirvesi"nde, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da stantları ziyaret ederek öğrenciler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Mandal, bilişimden denizciliğe, bankacılıktan enerjiye, makineden inşaat ve tekstil sektörüne kadar yeteneğe ihtiyaç duyan tüm sektörlerin katıldığı, iş ve staj mülakatları, sunumlar, çeşitli kariyer etkinlikleri ve atölye çalışmalarının düzenlendiği etkinlikte, İTÜ'lü öğrencilerin yeni iş imkanları ve yeni fırsatlar elde ettiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ'de Geleceğin Mühendisleri Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
02:46 Avrupa ülkesinde büyük kriz “Hükümet tarih oldu“ Avrupa ülkesinde büyük kriz! "Hükümet tarih oldu"
01:46 ABD’nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Arizona eyaletinde uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
00:31 Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, ’Savaşa devam’ dedi Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 19:15:03. #1.11#
SON DAKİKA: İTÜ'de Geleceğin Mühendisleri Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.