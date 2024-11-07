İTÜ'de Geleceğin Mühendisleri Zirvesi

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İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) ev sahipliğinde "Geleceğin Mühendisleri Zirvesi" gerçekleştirildi.

İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi tarafından, Baykar'ın ana sponsorluğunda Ayazağa ve Gümüşsuyu kampüslerinde düzenlenen "Geleceğin Mühendisleri Zirvesi"nde, mühendislik öğrencilerine kariyer fırsatları sunuldu.

Zirve boyunca katılımcılar, mühendislik alanındaki en son trendleri ve gelişmeleri aktaran konferanslara katıldı. İş dünyasının önde gelen isimleri, zirvede öğrencilerle deneyimlerini paylaştı ve geleceğin mühendislerine ilham verecek konuşmalar gerçekleştirdi.

Farklı etkinliklerin de yer aldığı zirvedeki Women Leaders Paneli'nde mühendislik alanındaki kadın liderlerin deneyimlerini aktarıldı. Sektörler Karması oturumunda ise öğrencilere mühendislik dünyasındaki çeşitli sektörler tanıtıldı.

Defence Innovation Summit ve Control Your Future oturumlarında savunma sanayisinden teknoloji dünyasına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi fikirler ve kariyer olanakları tartışıldı.

Zirve, aynı zamanda öğrencilere iş dünyasının önemli markalarıyla doğrudan etkileşim kurma imkanı da sundu. Katılımcılar, işverenlerin açtığı stantları ziyaret etti.

"Geleceğin Mühendisleri Zirvesi"nde, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da stantları ziyaret ederek öğrenciler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Mandal, bilişimden denizciliğe, bankacılıktan enerjiye, makineden inşaat ve tekstil sektörüne kadar yeteneğe ihtiyaç duyan tüm sektörlerin katıldığı, iş ve staj mülakatları, sunumlar, çeşitli kariyer etkinlikleri ve atölye çalışmalarının düzenlendiği etkinlikte, İTÜ'lü öğrencilerin yeni iş imkanları ve yeni fırsatlar elde ettiğine dikkati çekti.