İTÜ Maslak kampüsü içindeki inşaat alanında yangın çıktı - Son Dakika
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İTÜ Maslak kampüsü içindeki inşaat alanında yangın çıktı

İTÜ Maslak kampüsü içindeki inşaat alanında yangın çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak kampüsü içinde bulunan inşaat alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının etkisi ve dumanlar çevrede de görüldü.

06.03.2024 08:43
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak kampüsü içindeki inşaat alanında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.

Kaynak: AA

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