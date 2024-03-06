İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak kampüsü içindeki inşaat alanında yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.
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Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, düzenlediği basın toplantısında projelerini açıkladı ve rakiplerini eleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy', 'Çarpışma' ve 'Çöp Canavarı' oyunları sahnelenecek. Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy 12-13-14 Mart, Çarpışma 19-20-21 Mart, Çöp Canavarı ise 26-27-28 Mart tarihlerinde izlenebilecek.
Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 milyon lira havale yaptıktan sonra dolandırıldığını fark ederek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu. İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinin Madenli Mahallesi'nde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde jandarma ekipleri, mezarlık yanında kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Hüsnü Kümek'i Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Kümek'in, örgütün istihbarat oluşumunda yer aldığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği belirlendi. MİT, Kümek'in saklandığı yeri tespit ederek nokta operasyon düzenledi.
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