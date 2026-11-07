İTÜ Mimarlık öğrencileri Ayvalık\'ta Başkan Ergin\'le Küçükköy çalışmalarını görüştü

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İTÜ Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencilerini ağırladı. İTÜ'nün Küçükköy'e yönelik çalışmalarına önem verdiklerini belirten Ergin, üniversitelerle iş birliğini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencilerini kentte ağırladı. Ziyarette, Küçükköy'ün tarihsel dokusunun korunması ve kültürel mirasının yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca Küçükköy'e yönelik akademik çalışmalar ve bu çalışmaların bölgenin kültürel mirasına sağlayacağı katkılar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İTÜ'nün Küçükköy'e yönelik çalışmalarını önemsediklerini belirten Başkan Mesut Ergin, üniversitelerle kurulan iş birliklerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Mimar adaylarına emekleri ve katkıları için teşekkür eden Ergin, öğrencilerin çalışmalarında başarılar diledi.