İTÜ'nün 32 mimari projesi Ankara'daki CerModern HUB'da sergilenmeye başladı

Anadolu'nun kırsal coğrafyalarını mimarlık ve tasarım yoluyla yeniden yorumlayan "Kırsal ve Gelecek" sergisi, Ankara'daki CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde 2020-2024 yılları arasında yürütülen "Rural & Future" tasarım stüdyosu çalışmalarından oluşan sergi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin ardından CerModern HUB'da ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Ayşe Şentürer ve Yeşim Armağan'ın üstlendiği sergide, Şile, Bandırma, Menderes Havzası, Harran Ovası, Çoruh Havzası, Toros Dağları, Yukarı Fırat Havzası ve Van Gölü Havzası için geliştirilen 32 mimari proje yer alıyor.

Doğa, insan, yerel kültür ve teknolojiyi bir arada ele alan projeler, kırsal bölgelerde alternatif yaşam biçimlerine ilişkin farklı tasarım önerileri sunuyor.

"Bakış-Kırsal ve Gelecek", "Şehir-dışından Sesler - Kırsal Coğrafyalar" ve "Projeksiyonlar-Alternatif Yaşam ve Mimarlıklar" başlıklı üç bölümden oluşan sergide, mimari tasarım çalışmalarının yanı sıra yeni üretimler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergi kapsamında, 19-20 Kasım'da CerModern'de "Kırsal ve Gelecek Ulusal Forumu" da düzenlenecek. Forumda mimarlar, araştırmacılar, tasarımcılar ve yerel paydaşlar, Anadolu'nun kırsal bölgelerinin geleceğine ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaşacak.

"Kırsal ve Gelecek" sergisi, 21 Kasım'a kadar CerModern HUB'da ziyaret edilebilecek.