IV. Murad'ın Bağdat Seferi ve Kasrışirin Antlaşması
IV. Murad'ın Bağdat Seferi ve Kasrışirin Antlaşması

27.04.2026 03:54
IV. Murad'ın Bağdat'ı fethinden sonra İran'la yapılan müzakereler ve 1639'da imzalanan Kasrışirin Antlaşması'nın hikayesi.

IV. Murad, 1638'de Bağdat'ı fethettikten sonra İstanbul'a dönerken sadrazamı Mustafa Paşa'yı Irak'ta bıraktı. İran elçisi oyalama taktikleri yapınca sadrazam İran'a sefere devam etti. Safevi şahı, tam yetkili elçi göndererek Osmanlı'nın isteklerini kabul etti ve 1639'da Kasrışirin Antlaşması imzalandı.

Sadrazam Mustafa Paşa, diplomatik ilişkileri yürütmekle görevlendirilmişti. Safevi casusları, Osmanlı ordusunun 150 bin kişi olduğunu bildirince şah barış istedi. Sadrazam, İran üzerine harekâta devam edip Diyale Nehri'ni geçti. Safeviler, elçi göndererek barış talebinde bulundu.

Elçi Sarı Han, Osmanlı ordugâhında muhteşem bir karşılama ile kabul edildi. Mısır askerlerinin gösterileri yapıldı, zahire ve mühimmat yığıldı. Sadrazam, elçiyle görüşerek Safeviler'in güçsüz kalınca dostluk teklif ettiğini belirtti. Sonuçta Kasrışirin Antlaşması ile sınırlar belirlendi.

Bağdat, Güncel, İran

