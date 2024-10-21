İyi İnsan Yetiştirmek Önceliğimiz

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Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, "İyi meslek insanı yetiştirmek çok önemli ama iyi insan yetiştirmek hepsinden daha önemli. Eğer insanlığa hizmet amacımızsa insanlara hizmeti hedef olarak koyduysak iyi insan yetiştirmek bizim odak noktalarımızdan biri olmalı." dedi.

Üsküdar Üniversitesinin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Rektör Güngör, 13 yıllık üniversite olmalarına rağmen bir hayli yol aldıklarını söyledi.

Üniversitelerinden şu ana kadar 40 bin kadar öğrencinin mezun olduğunu, mezunların eğitim gördükleri alanlarda iyi noktalarda çalıştıklarını kaydeden Güngör, üniversitelerinde hali hazırda 25 bin öğrencinin de eğitime devam etiğini anlattı.

Güngör, üniversite olarak kaliteyi önemsediklerini vurgulayarak, uluslararası kalite standartlarına uygun bir eğitim öğretim hizmeti verdiklerini aktardı.

Bilimin nitelikli üretilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Güngör, "Üsküdar Üniversitesi küresel düzeyde öne çıkmak için de gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Sadece son bir yıl içinde Avrupa ülkeleri, Amerika, Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Afrika'daki öne çıkan üniversitelerde önemli birtakım protokolleri imzaladık. İstiyoruz ki çok kısa bir zamanda bir dünya üniversitesi haline gelelim. Küresel düzlemdeki hak ettiğimiz yeri alalım. Hocalarımız çok çalışıyorlar. Akademik kadromuz çok yoğun bir emek veriyor. Bu emeğin karşılığında öğrencilerimizle birlikte küresel çapta öne çıkan bir üniversite olmak hedefini hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın üretimle ve teknolojiyle geliştiğini, ancak değer kaybettiğini belirten Güngör, şöyle devam etti:

"Dünyayı bırakalım, Türkiye'de son zamanlarda şiddet sever bir toplum haline gelmemiz, şiddeti sıradanlaştırmamız, birtakım ahlak dışı şeylerin artık sıradan olması, toplumca duyarsız hale gelmeye başlamamız bunun bir göstergesi. Dolayısıyla bir an önce aksiyon almamız gerekiyor. Üniversite çatıları altında verdiğimiz eğitimlerde iyi meslek insanları yetiştirebiliriz, iyi bilim insanları yetiştirebiliriz. Çok hızlı, nitelikli bilgi üretimi yapabiliriz. Ama bütün bunların yanında mutlaka etik ve ahlak konularına vurguda bulunmamız gerekiyor. İyi meslek insanı yetiştirmek çok önemli ama iyi insan yetiştirmek hepsinden daha önemli. Eğer insanlığa hizmet amacımızsa insanlara hizmeti hedef olarak koyduysak iyi insan yetiştirmek bizim odak noktalarımızdan biri olmalı."

Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da üniversite olarak uluslararasılaşmaya çok önem verdiklerini söyledi.

Hedeflerinin üniversite alanında küresel oyuncu olmak olduğunu vurgulayan Tarhan, projelerini de buna yönelik yaptıklarını kaydetti.

Törende, Tarhan ve Güngör, profesörlük, doçentlik ve Dr. öğretim üyeliği kadrolarına yükselen Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerine cübbelerini giydirdi.