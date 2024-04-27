İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi 3. tura kaldı - Son Dakika
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İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi 3. tura kaldı

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı\'nda genel başkanlık seçimi 3. tura kaldı

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda gerçekleştirilen genel başkanlık seçimi ikinci turu tamamlandı. İkinci turda Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın adaylıktan çekilirken, Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 ve Günay Kodaz 3 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim 3. tura kaldı. 3. turda Dervişoğlu ve Aydın genel başkanlık için yarışacak ve en çok oyu alan genel başkan seçilecek.

27.04.2024 19:59
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İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yapılan oylamanın ikinci turu tamamlandı.

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin ikinci tur oylaması sırasında Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın'ın adaylıktan çekilmesi üzerine, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.

Seçimde genel başkan adaylarından Dervişoğlu 570, Aydın 565, Kodaz ise 3 oy aldı. İkinci tur oylama yapıldığı sırada adaylıktan çekilen Akalın ise 15 oy aldı.

İkinci tur oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine genel başkanlık seçimi 3. tura kaldı. Seçimin 3. turunda Dervişoğlu ve Aydın genel başkanlık için yarışacak ve en çok oyu alan genel başkan seçilecek.

Bu arada Kodaz, ikinci tur sonuçlarının açıklanmasının ardından platforma çıkarak, "Ben oyumu Koray Aydın'a verdim. Bana oy veren 3 kişinin de Koray Aydın'a oy vermesini istiyorum" dedi. Bunun üzerine salondakiler Kodaz'a tepki gösterdi.

Kurultayın yapıldığı salonda zaman zaman delegeler, "Müsavat başkan" ve "İktidara doğru Dervişoğlu" ile "İYİ'ler kol kola Koray Aydın'la" sloganları attı.

Kurultayda genel başkanlık seçimi için 3. tur oylaması başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi 3. tura kaldı - Son Dakika

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