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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'dan görevden alma açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'dan görevden alma açıklaması

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirildiğini ve yerine avukat Doğukan Kozan'ın Kurucu İlçe Başkanı olarak atandığını açıkladı. Yıldırım, ayrıca Akyurt, Çubuk, Haymana, Beypazarı, Etimesgut, Altındağ, Polatlı, Mamak ve Keçiören ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurdu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım\'dan görevden alma açıklaması
22.12.2023 - 12:55,
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, "Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak avukat Doğukan Kozan atanmıştır" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, dün sosyal medya hesabında; " Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı İlçe başkanlarımız görevden alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur" demişti.

Yener Yıldırım, bugün de "Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak avukat Doğukan Kozan atanmıştır" açıklamasını yaptı.

Yıldırım, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

"Etimesgut İlçe Başkanı Fatih Sultan Mehmet Hamzaçebi Etimesgut Belediye Başkan Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Gazi Ercüment Tekin atanmıştır. Altındağ İlçe Başkanı Remzi Sağlam Altındağ Belediye Başkan Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak İsmail Serdar Kara atanmıştır. Polatlı İlçe Başkanı İlhan Dereköy Polatlı Belediye Başkan Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Adnan Sezgin atanmıştır. Mamak İlçe Başkanı Ümit Yıldırım Mamak Belediye Başkan aday adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Gürbüz Şancı atanmıştır. Keçiören İlçe Başkanı Hüsnü Serkan Oğuz Belediye Meclis üyesi Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Haluk Baran atanmıştır."

Kaynak: ANKA
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