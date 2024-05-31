İYİ Parti, belediye başkanlarına Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi gönderdi - Son Dakika
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İYİ Parti, belediye başkanlarına Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi gönderdi

İYİ Parti, belediye başkanlarına Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi gönderdi

İYİ Parti, partili belediye başkanlarına Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi gönderdi. Genelgede belediye başkanları ve yöneticilerden aile üyelerini veya yakın ilişkide bulundukları kişileri atama veya terfi ettirmekten kaçınmaları, ihale ve sözleşmeleri şeffaf ve rekabetçi bir süreçle yapmaları ve israftan kaçınmaları istendi.

31.05.2024 19:19  Güncelleme: 19:20
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(ANKARA) - İYİ Parti, partili belediye başkanlarına, Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi gönderdi. Genelgede belediye başkanları ve yöneticilerden aile üyelerini veya yakın ilişkide bulundukları kişileri atama veya terfi ettirmekten kaçınmaları, ihale ve sözleşmeleri şeffaf ve rekabetçi bir süreçle yapmaları ve israftan kaçınmaları istendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, bugün Ankara'da partili belediye başkanları ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş imzasıyla partili belediyelere, Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi gönderildi. Genelgenin amacının, İYİ Parti'ye bağlı belediyelerin kamu kaynaklarını etkin, verimli ve adil bir şekilde kullanmasını sağlamak, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemek ve kamu yönetiminde etik standartları yükseltmek olduğu vurgulandı.

Kamu kaynaklarında israfın önlenmesi ve vatandaşların yerel yönetimlere olan güvenini pekiştirmenin hedeflendiği belirtilen genelgede; kamu yönetiminde israfın, toplumsal adalet ve ekonomik verimliliği olumsuz etkileyen önemli bir sorun olduğu ifade edildi.

3 başlık altında 7 madde

"Eşitlik ve Şeffaflık İlkesi" başlığı altında yer alan "Liyakate Dayalı Atamalar" maddesindeki "İYİ Partili belediyelerin içerisindeki tüm atamalar ve terfiler, liyakate dayalı olarak gerçekleştirilmelidir. İşe alımlar ve terfi süreçleri, adayların nitelikleri, deneyimleri ve performanslarına dayanmalıdır." ifadesi ile "Belediye başkanları ve yöneticiler, aile üyelerini veya yakın ilişkide bulundukları kişileri atama veya terfi yapmaktan kaçınmalıdır" uyarısı dikkat çekti.

"Şeffaflık İlkesi" altında; ihaleler ve sözleşmelerin şeffaf ve rekabetçi bir süreçle yapılması gerektiği vurgulandı. Yine aynı madde çerçevesinde belediyelerin bütçe harcamalarını sıkı bir şekilde kontrol etmesinin ve gereksiz harcamalardan kaçınmasının altı çizildi.

Belediye başkanları ve belediye başkan yardımcılarının her yıl mal beyanı vermesi yine "Şeffaflık İlkesi" maddesi altında yer aldı.

"İsrafı Önleme" başlığı altında "Lüks Harcamaların Önlenmesi" maddesinde ise "Belediye yetkilileri, lüks harcamalardan kaçınmalıdır. Gereksiz seyahatler, lüks araçlar veya pahalı etkinlikler gibi harcamalar kısıtlanmalıdır" ifadesi yer aldı.

Yine "İsrafı Önleme" başlığı altında yer alan "Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Faaliyetleri" maddesinde ise uluslararası toplantılar, milli bayramlar, illerin kurtuluş günleri ve Cumhuriyet kutlamaları ile diğer açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlar sebebiyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmesi halinde aşırılıktan ve israftan kaçınılmasına özen gösterilmesi istendi.

"Taşıt Kullanımı" maddesinde de belediyelere ait taşıtların tahsis ve kullanımında lüks, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılması gerektiği, taşıtların özel işlerde kullanılmayacağı, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilemeyeceği kaydedildi.

"Doğal Yaşamı Koruma ve Sürdürülebilirlik" başlığı altında yer alan "Çevre Koruma ve Doğal Kaynakların Kullanımı" ile "Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm" maddelerinde ise belediye hizmetlerinde çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi, geri dönüşümün vurgulanması istedi.

Türkiye genelindeki tüm belediyelerde de prensip olarak uygulanması önerilen genelgenin, belediyelerin daha şeffaf, adil ve verimli bir şekilde hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla hazırlandığına işaret edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti, belediye başkanlarına Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi gönderdi - Son Dakika

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