İYİ Parti, Bolu Otel Yangını İçin Ortak Soruşturma Önergesi Hazırladı

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği oteldeki yangın faciasına ilişkin muhalefet parti gruplarının ortak soruşturma önergesi hazırladığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin muhalefet parti gruplarının ortak soruşturma önergesi hazırladığını kaydederek, "Bu konuyu parlamentoda defalarca ele aldık. Pek çok bilgi ve belge paylaştık. Fakat henüz bir sonuç elde edilemedi. Birçok soru önergeleri verildi, karşılık bulunamadı. Bugün muhalefet parti milletvekillerinin tamamı; eksik olanlar var ama tamamlayacaklar, bir soruşturma önergesine imza attılar. Bir anlamda gensoru niteliğindeki bu önergenin imzalarını tamamlamak üzere bir çalışma içerisine gireceğiz. Bugün parlamentoda bununla ilgili muhalefetin bütün grup başkanvekilleri önemli açıklamalar yapacaklar. Ben de İYİ Parti grubumuz adına çok önemli bilgileri ve belgeleri bugün sizinle paylaşacağım. Defalarca tekrar ettiğimiz talebi bir kere daha tekrar edeceğiz ve Kültür ve Turizm Bakanı'nın millet önünde hesap vermesi gerektiğini, millete veya yargıya hesap vermesi gerektiğini ve bu şartlar altında göreve devam edemeyeceğini bir kez daha vurgulayacağız" dedi.

'SAYIN ADALET BAKANI HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ TÜSİAD'A PARMAK SALLAMIŞ'

Türkiye'nin ciddi demokratik sorunlar yaşadığını söyleyen Çömez, demokrasi, hukuk, insan haklarını barındıran bir devlet anlayışının olması gerektiğini belirtti. Çömez, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamalarına değinerek, "Sayın Adalet Bakanı her zaman olduğu gibi TÜSİAD'a parmak sallamış. Sayın Bakan; bu ülkede insanlar sana mı soracak açıklama yapmak için? Senden müsaade mi alacak? Senin vazifen adaletin tesis edilmesi için orada bakanlık yapmak. Ona buna parmak sallamak değil. Bu ülkede parlamentoda grubu bulunan ve kendisi de milletvekili olan bir siyasi parti lideri genel başkanımız Sayın Dervişoğlu tehdit edilirken neredeydin sen Sayın Adalet Bakanı? Niye ağzını açmadın? Niye savcıların resen adım atmadı? Niye bununla ilgili bir soruşturma başlatmadın?" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,