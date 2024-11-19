İYİ Parti'den Çocuk Hakları Raporu - Son Dakika
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İYİ Parti'den Çocuk Hakları Raporu

İYİ Parti, çocuk hakları için acil eylem planı çağrısı yaptı. Rapor 23 Kasım'da açıklanacak.

19.11.2024 15:16
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İYİ Parti'den, çocuk haklarının korunmasına yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırlanması gerektiği bildirildi.

Partinin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığınca, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 10 yılda 210 binden fazla çocuğun cinsel istismara uğradığı, 2022-2023 yıllarında ise 501 bin 981 çocuğun suç mağduru olduğu bildirildi.

Bir milyonu aşkın çocuğun işçi olarak çalıştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Çocuklarımızın geleceğini korumak için, kapsamlı ve acil bir eylem planına ihtiyaç vardır. İYİ Parti olarak, çocukların daha güvenli, sağlıklı ve mutlu bir geleceğe sahip olması için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Çocukların haklarının korunması için acil bir eylem planına ihtiyaç olduğunun aktarıldığı açıklamada, bu konuda partinin çalışmalarına ve hazırlanan çözüm önerilerine dikkat çekildi.

Partinin çözüm önerileri arasında aile destek programlarının geliştirilmesi, okul sosyal hizmet modellerinin yaygınlaştırılması, şiddete karşı erken müdahale sistemlerinin oluşturulması ve çocuk haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin bir çatı altında toplanması gibi başlıklar yer aldı.

Partinin bu konudaki detaylı raporunun, 23 Kasım'da yapılacak Sonuç Bildirgesi Toplantısı ile açıklanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Çocuk Hakları Raporu - Son Dakika

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