İYİ Parti'den Çocuk Koruma Vurgusu - Son Dakika
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İYİ Parti'den Çocuk Koruma Vurgusu

İYİ Parti\'den Çocuk Koruma Vurgusu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de cinsel istismar ve suça sürüklenme olgularına dikkat çekerek, devletin çocukları koruma sorumluluğunu vurguladı.

15.11.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Devletin temel sorumluluğu yavrularını korumak, onları muhafaza etmek, onların sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde gelişmelerini ve eğitilmelerini ve geleceğe dair onların hazırlanmalarını temin edebilmektir" dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Çömez, 'Yenidoğan Çetesi'nin Türkiye'nin gündeminden kalktığını belirterek, "Çok ciddi konular olmasına rağmen, diğer meseleler bunun önüne geçti. Bebek çeteleri ile ilgili ortaya çıkan gerçek ya da gerçekler ve halen ortaya çıkmamış gerçekler Türkiye'nin bir başka yüzünü yansıtıyor" diye konuştu.

'180 BİN ÇOCUĞUMUZ SUÇA SÜRÜKLENMİŞ'

Türkiye'de 26 binin üzerinde çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen Çömez, "Akıl alır gibi değil, medeni bir dünyada asla görülmemesi gereken, olmaması gereken bir manzara. 180 bin çocuğumuz suça sürüklenmiş, haklarında fezleke hazırlanmış ve o ya da bu şekilde yargı makamlarıyla tanışmış. Yine 250 bine yakın çocuğumuz mağdur ve bunlar mağduriyetten dolayı yargı makamlarıyla tanışmışlar. Yine 2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na baktığımızda son 5 yıl içerisinde sokaklarda dilencilik yapmaya zorlanan ve devlet makamları tarafından alınan çocuk sayısı 50 binin üzerinde. Bunların yaklaşık 20 bini Suriyeli. Tabii bunlar devletimizin tespit ettiği rakamlar, henüz tespit edilmeyen son derece ciddi, son derece vahim bir tablonun olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK DEVLETE EMANETTİR'

Çocuklarının sadece aileye değil aynı zamanda devlete emanet olduğunun altını çizen Çömez, "Devletin temel sorumluluğu yavrularını korumak, onları muhafaza etmek, onların sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde gelişmelerini ve eğitilmelerini ve geleceğe dair onların hazırlanmalarını temin edebilmektir" dedi.

Haber: Ayça YASLI/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Çocuk Koruma Vurgusu - Son Dakika

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