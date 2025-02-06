İYİ Parti\'den Deprem ve Yeni Seçim Sistemi Eleştirisi

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Bu yeni sistemde, Cumhurbaşkanı yürütmenin başı ve Cumhurbaşkanı tercihinin bir parti sınırları içerisine hapsedilmesi, ilerisi için çok doğru ve sağlıklı bir adım olmayacaktır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, 6 Şubat depremlerinin 2'nci yılına ilişkin, "İktidar kanadı depremleri, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirdi. Aslında felaketi yaratan tabii afet, deprem değil, felaketin sebebi; zayıf binalar, yapılan kaçak inşaatlar, müsaade eden yetkililer, denetimsizlik, tedbirsizlik, plansızlık, öngörüsüzlüktür. Dolayısıyla bu asrın felaketi değil, asrın ihmalidir; çünkü önlenebilir her ölüm aslında bir cinayettir" dedi. Kavuncu, İstanbul'da deprem riski bulunduğunu ve merkezi hükümet ile yerel yönetimin tedbir alması gerektiğini söyledi.

'DOĞRU NETİCELER VERMEME RİSKİ YÜKSEKTİR'

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlemesi için yapılacak ön seçime değinen Kavuncu, "Bu yeni sistemde, Cumhurbaşkanı yürütmenin başı ve Cumhurbaşkanı tercihinin bir parti sınırları içerisine hapsedilmesi, ilerisi için çok doğru ve sağlıklı bir adım olmayacaktır. Bunu bu açıdan değerlendiriyoruz. Çünkü yüzde 50+1'e ihtiyaç olan ve bu yapıdan dolayı ittifak yapmaya mecbur bırakan bir sistemle karşı karşıyayken bunu bir partinin tahakkümü altında bulundurmak, sıkıştırmak sağlıklı değildir, doğru neticeler vermeme riski yüksektir. Bu açıdan değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,