İYİ Parti'den Seçim Vurgusu

Kurban Bayramı dolayısıyla DEVA Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti heyetleri, İYİ Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Genel İdare Kurulu Üyeleri Sevim Elif Babaoğlu, Murat Doğan ve Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Mikail Can Baysal gelen heyetleri kabul etti.

DEVA Partisi heyetinde; Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Erdoğan ve Mehmet Sait Başaran ike Fatma Özbayram yer aldı. Büyük Birlik Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin, BBP MKYK Üyesi Ömer Faruk İmamoğlu ve KadınKolları Başkan Yardımcısı Elif Dinç yer aldı. Görüşmede, Türk dünyası için yapılacak bir çok işin olduğu konuşuldu.

Anahtar Parti heyeti heyetinde ise Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Sadık Aydos, Zafer Demir, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nahihan Saraç Ceylan ve Gençlik Kollar Başkan Yardımcısı Muammer Özkan yer aldı.

"SIKINTILI ZAMANLARDAN GEÇİYOR MEMLEKET"

Anahtar Parti heyeti ile yapılan bayramlaşma görüşmesinde ülkenin içinden geçen sorunlara değinildi. İYİ Parti heyet başkanı Hüseyin Raşit Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı zamanlardan memleket geçiyor. Eee ama bu yeni bir şey değil. Bizim çok şerbetli olduğumuz meseleler, Türkiye'deki bu siyasi krizler. Maalesef özellikle son günlerde çok tatsız hadiseler yaşandı Türk demokrasisi adına. Çok önemli bir muhalefet partisinin başına geldi. Bizim tarafımızdan tabii kabul edilebilir bir şekilde adlandırılamaz. Bu konuda Sayın Genel Başkanımız Müsavat Derişoğlu başta olmak üzere partimiz çok erken ve net bir pozisyon aldı. O pozisyonda seçilmişleri tanıma, seçilmemişleri tanımama üzerine oluyor. Dolayısıyla bu pozisyona dair milletimizin de yüksek teveccühünü gördüğümüz bir süreç son birkaç gündür yaşıyoruz."

"ESAS PATRON MİLLETTİR"

Millet esas patrondur kimi dilerse geçici süreyle ülkesinin idaresi ona tevdi eder. Bunu anlayışla karşılamanın ötesinde bununla barışık olmayan birinin siyasi hayatta var olması çok uygun olmaz. Mentalite olarak. Dolayısıyla milletin esas patronu olduğu, sandıktan sandığa, isterse de erken seçimle memleketi yönetme vazifesini vereceği bir özgürlük ortamına Türkiye alıştı. Bu özgürlükten, bu kazanılmış haktan bir adım değil, yarım adım bile geri adım atma şansımız yok. Nihayetinde öyle böyle arada kesintiler olsa da 150 senelik bir demokrasi kültürü var Türkiye'de. Bir anayasacılık kültürü var. İlk anayasamızın 150. yılı bu sene biliyorsunuz. Daha 1876'dan başlayan bir süreç bu. Dolayısıyla Türkiye'yi küçümsememek lazım. Türkiye bazılarının gördüğünden çok daha büyüktür. ve bazı meseleler aslında Türkiye'de konuşulmayı hiç hak etmiyor az önce söylediğim gibi. Dolayısıyla bu meseleleri hızlıca aşmamız gerek. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Şüphesiz camiamız da yapacaktır. Böyle bir pozisyon almak durumundayız."

"ANAYASA MADDE 138 GEREĞİ YARGI KARARLARINI YOK SAYAMAYIZ"

Anahtar Parti heyetinden Cahit Karakuş, "Şimdi değerli başkanım, güzel ifade ettiniz ama malum bir hukuk devletinde de Anayasa madde 138 gereği yargı kararlarını eleştirsek de yok sayamayız. Dolayısıyla tabii ki ben sizin bu kararınızı çok saygı duyuyorum. Yargı kararını yok saymak, emsal teşkil etmez. Hani 'şu da uymadı, bu da uymadı' gibi cümleler bizi o anlamda kurtarmaz diye düşünüyorum. O anlamda minik bir şerhim var" dedi.

"KEŞKE YARGI KARARLARI İSTİSNASIZ HERKESİN GÖNLÜNDE KARŞILIK BULSA"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz ise, "Gönül isterki Türkiye'de verilen yargı kararlarının tamamı istisnasız herkesin gönlünde karşılık bulan kararlar olsun. Kurumlara güven bütünüyle çökmüş vaziyette. Bazılarının toplumsal çürüme, bazılarının sosyal çürüme olarak ifade ettiği bir tabloyla da karşı karşıya" yanıtını verdi.

Anahtar Parti heyetinin ardından Saadet Partisi heyeti İYİ Parti'ye geldi. Heyette; Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydan, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Genel Merkez Gençlik Kolları Bölge Başkanı Ramazan Demir yer aldı. Ülke gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Saadet Partisi heyetinin ardından Demokrat Parti heyeti İYİ Parti'ye geldi. Demokrat Parti heyetinde; Genel Başkan Yardımcısı Melih Aktaş, Genel İdare Kurulu üyesi Cahit Karakuş ve Yüksek Hassasiyet Kurulu Divan Üyesi Selçuk Koçyiğit yer aldı.