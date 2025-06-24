İYİ Parti'den TBMM Başkanı'na Ziyaret

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet ile görüşmesi başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanvekilleri Turan Çömez ve Buğra Kavuncu ile Denizli Milletvekili ve Katip üye Yasin Öztürk TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Görüşmede, geçen hafta Genel Kurul'da TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile Divan üyesi İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk arasında yaşanan tartışmanın ardından Öztürk'e verilen kınama cezası var. İYİ Parti; tartışmalara neden olan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın "Ermeni soyırımı" söylemi ve Talat Paşa'ya yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle üç birleşim çıkarma cezası verilmesini ve konuşmasını Genel Kurul tutanaklarından çıkartılmasını talep ediyor.