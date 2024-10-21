İYİ Parti Edirne\'de Yeni Başkan

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İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına atanan Hasan Hakan Şahin, görevi Alpay Alpagut Engin'den devraldı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Şahin'e yeni görevinde başarı diledi, Engin'e çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Hükümetin politikalarını eleştiren Akalın, ülkede anayasa değişikliğinden önce başta ekonomi olmak üzere konuşulacak birçok konu olduğunu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini belirtti.

Akalın, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasının derinleştirilmesi, sorunların temelinde tespit edilerek çözülmesi gerektiğini ifade etti.

İl başkanlığına getirilen Şahin de kendisini bu göreve layık gören İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür etti.

Şahin partisinin başarısını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Görevi devreden Engin de kendisinden desteğini esirgemeyenlere teşekkür ederek parti için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.