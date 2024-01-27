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İYİ Parti, Emeklilerin Durumunu Ele Aldığı Bir Video Yayınladı - Son Dakika
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İYİ Parti, Emeklilerin Durumunu Ele Aldığı Bir Video Yayınladı

İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından 1 dakikalık 'Emeklilerimizin Gerçeği' başlıklı bir video yayınladı. Videoda, emeklilerin yaşadığı maddi sıkıntılar vurgulanarak, İYİ Parti'nin emeklilerin refah içinde bir yaşam sürmelerini sağlamak için mücadele ettiği belirtildi.

27.01.2024 - 14:19,
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İYİ Parti, 1 dakikalık "Emeklilerimizin Gerçeği" başlıklı bir video yayınladı. Videoda, "Emeklilerimiz mücadeleyle geçen bir ömrü değil, refah içerisinde bir yaşamı hak ediyor! Hiç merak etmeyin; Artık İYİ Parti var" denildi.

İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından 1 dakikalık "Emeklilerimizin Gerçeği" başlıklı bir video yayınladı. "Emeklilerimizi sefalete mahküm ettiniz, bir de utanmadan bu yılı; "Emekliler Yılı" ilan ettiniz. İşte size 1 dakikada emeklilerimizin gerçeği!" notuyla yayınlanan videoda; bir emeklinin 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ile ay sonunu getiremediği anlatıldı.

Açlık sınırının 20 bin lira ve asgari ücretin ise 17 bin lira olduğu anımsatılarak, emeklinin elektrik, su, doğal gaz faturaları, kira ödemesi, gıda harcaması, ulaşım ve diğer harcamalarla ancak 1 hafta sonunda parasının bittiğine yer verildi.

Videonun sonunda ise, "Emeklilerimiz mücadeleyle geçen bir ömrü değil, refah içerisinde bir yaşamı hak ediyor! Hiç merak etmeyin; Artık İYİ Parti var" ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti, Emeklilerin Durumunu Ele Aldığı Bir Video Yayınladı
Kaynak: ANKA
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İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti, Emeklilerin Durumunu Ele Aldığı Bir Video Yayınladı - Son Dakika


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