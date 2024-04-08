İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Genel Başkanlığa Adaylığını Açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, partisinin 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında genel başkanlığa adaylığına ilişkin, " Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza edebilmeliydik. Mutlaka ve mutlaka Bilge hocayı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememekti. Ben bu büyük zeminin ve yürüyüşün inşası için her birinin kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım." dedi.
Akalın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurduğunu anımsattı.
"Türk milliyetçilerinin ablası Akşener'in kendisinden beklenen tarihi adımı attığını" söyleyen Akalın, "(Akşener) Zaferin yüz tane babasının olduğu ve hezimetin öksüz bırakıldığı Türk siyasetinde, hem de bir mahalli seçimde o hezimeti tek başına göğüsleme erdem, cesaret ve basiretini gösterdi." diye konuştu.
Aktif siyasetin içerisinde 32 yıldır bulunduğunu belirten Akalın, şunları kaydetti:
"Bugün Türk siyasi tarihinin gördüğü en muazzam hareketlerden biri olan, Türk siyasetinde kendini merkeze ikame edebilen iyiler hareketinin siyasi genel başkanlığına ve liderliğine talip oluyorsam sebebi, bu hareketin cesur insanlarını, Türk devletini önümüzdeki dönemde yöneteceğime olan kati inancımdandır."
Akalın, genel başkanlığa aday olacağını açıklayan İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ile yıllardır birlikte hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Her ikisi de çok kıymetli ağabeyim. Benim kişisel arzum, benim liderliğine talip olduğum bir siyasal harekette onları da manevi lider olarak görmekti. Ama adaylık her birinin en doğal hakkı. Başarılar diliyorum. Çok keyifli bir mücadele olacağını, çok keyifli bir kongre yaşayacağımızı ve partimizi ciddi anlamda büyüterek çıkaracağımızı söylüyorum."
Partideki kırılma noktasının ne olduğu sorusuna Akalın, şu yanıtı verdi:
"Ne yazık ki bizde ana çelik çekirdeği, hikayemizi bilmeyen insanlar oluşturdu. Dolayısıyla tabanımız da Genel Başkan'ımızın her atamasını, her fiilini sorgulamaya başladı. Biz MHP'den iki sebeple ayrıldık. O ana omurgadaki insanlar ana çelik çekirdekten çıkarıldığı anda taban zaman içerisinde şüpheyle baktı. Biz Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza edebilmeliydik. Mutlaka ve mutlaka Bilge hocayı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememekti. Ben bu büyük zeminin ve yürüyüşün inşası için her birinin kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım."
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