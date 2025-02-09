İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cezaevinde Özdağ ve Toktaş\'ı Ziyaret Etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Dervişoğlu, "Hiçbir silah sahibine sadık değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar, bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa, bir gün gelir o silah kendilerini vurur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özdağ'ın ardından 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçundan tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı da ziyaret eden Dervişoğlu, cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ ve Toktaş ile yaptığı görüşmelerden bahseden İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Gerek Sayın Ümit Özdağ'ı, gerek Sayın Suat Oktaş'ı cezaevinde ziyaret ettim. Öncelikle şunu söylemek isterim. Sağlıkları gayet yerinde, moralleri yüksek ve demokrasiye olan bağlılıklarını, hukuka, adalete olan bağlılıklarını ifade ettiler. Ama haksız tutuklamalara olan isyanın da dile getirilmesini bizden bekliyorlar doğal olarak" dedi.

'SİYASETİN, SİVİL TOPLUMUN, AYDINLARIN, SANATÇILARIN SESSİZ KALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Sözlerini sürdüren Dervişoğlu, " Türkiye'nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım. Ben ziyaretim esnasında yargılandıkları dosyaların ya da muhatabı oldukları soruşturmaların muhtevası ile ilgili bilgi aldım. Görünen ve anlaşılan odur ki bu soruşturmalar kapsamında tutuklama yapılması bile, bırakın tutuklama yapılmasını insanların gözaltına alınabilmesi bile mümkün değildir. Bunun hukuken sonuna kadar savunulmasından yana bir tavır sergileyeceğimizden kamuoyunun emin olmasını istiyorum. Bunlar Türkiye'de haksızlıklara karşı ses çıkaranları susturulmasına yönelik eylemlerdir ve aynı zamanda da inşaa edilmek istenen istibdat rejiminin de habercisidir. Siyasetin, sivil toplumun, aydınların, sanatçıların buna sessiz kalması da mümkün değildir. Her zaman söylüyorum. Hiçbir silah sahibine sadık değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar, bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa, bir gün gelir o silah kendilerini vurur" ifadelerini kullandı.