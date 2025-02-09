İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cezaevinde Özdağ ve Toktaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cezaevinde Özdağ ve Toktaş'ı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cezaevinde Özdağ ve Toktaş\'ı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Dervişoğlu, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, haksız tutuklamalara karşı sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurguladı.

09.02.2025 16:08  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Dervişoğlu, "Hiçbir silah sahibine sadık değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar, bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa, bir gün gelir o silah kendilerini vurur" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özdağ'ın ardından 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçundan tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı da ziyaret eden Dervişoğlu, cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ ve Toktaş ile yaptığı görüşmelerden bahseden İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Gerek Sayın Ümit Özdağ'ı, gerek Sayın Suat Oktaş'ı cezaevinde ziyaret ettim. Öncelikle şunu söylemek isterim. Sağlıkları gayet yerinde, moralleri yüksek ve demokrasiye olan bağlılıklarını, hukuka, adalete olan bağlılıklarını ifade ettiler. Ama haksız tutuklamalara olan isyanın da dile getirilmesini bizden bekliyorlar doğal olarak" dedi.

'SİYASETİN, SİVİL TOPLUMUN, AYDINLARIN, SANATÇILARIN SESSİZ KALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Sözlerini sürdüren Dervişoğlu, " Türkiye'nin hukuken savrulduğu bu çıkmazdan mutlak suretle kurtulması lazım. Ben ziyaretim esnasında yargılandıkları dosyaların ya da muhatabı oldukları soruşturmaların muhtevası ile ilgili bilgi aldım. Görünen ve anlaşılan odur ki bu soruşturmalar kapsamında tutuklama yapılması bile, bırakın tutuklama yapılmasını insanların gözaltına alınabilmesi bile mümkün değildir. Bunun hukuken sonuna kadar savunulmasından yana bir tavır sergileyeceğimizden kamuoyunun emin olmasını istiyorum. Bunlar Türkiye'de haksızlıklara karşı ses çıkaranları susturulmasına yönelik eylemlerdir ve aynı zamanda da inşaa edilmek istenen istibdat rejiminin de habercisidir. Siyasetin, sivil toplumun, aydınların, sanatçıların buna sessiz kalması da mümkün değildir. Her zaman söylüyorum. Hiçbir silah sahibine sadık değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar, bilsinler ki onu eğer kendilerine ait bir silah gibi hissediyorlarsa, bir gün gelir o silah kendilerini vurur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, İYİ Parti, Politika, Cezaevi, Marmara, Magazin, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cezaevinde Özdağ ve Toktaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:42:57. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cezaevinde Özdağ ve Toktaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.