İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Giresun'da Karşılandı

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, partisinin bir dizi programı için Giresun'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu çiçekle karşıladı.

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi girişinde gerçekleşen karşılamada, Dervişoğlu'na çiçek takdim eden ve "Güzel Giresun'umuza hoş geldiniz" diyen Başkan Köse, Genel Başkan Dervişoğlu'nu Giresun'da görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, kendisiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Müsavat Dervişoğlu gösterdiği nezaketten dolayı Belediye Başkanı Fuat Köse'ye teşekkür etti.