İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu kongrede konuşacak, Süper Lig'de 3 maç oynanacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin kongresinde konuşacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler ve saldırıların uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad/Ankara/İstanbul)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına; Kasımpaşa- Samsunspor, İstanbul Başakşehir- Gaziantep FK ve Kocaelispor-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Kocaeli/16.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftasına; Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor, Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor, Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor ve İstanbulspor-Antalyaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Kayseri/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 7. hafta müsabakaları sona erecek.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 7. hafta müsabakaları tamamlanacak.

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları sona erecek.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına; Yukatel Denizli Basket-Trabzonspor, Fenerbahçe Tarfin-Aliağa Petkimspor ve Beşiktaş-Galatasaray MCT Technic maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/İstanbul/15.30/20.30)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası; Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Kayseri/16.00)

8- Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde 2026-2027 sezonu erkekler kategorisi ilk pencere karşılaşmalarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Altyapı Salonları'nda devam edilecek.

(İstanbul/12.30)

9- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak. Beşiktaş-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker, Eczacıbaşı Peron İstanbul-VakıfBank, Galatasaray Daikin-İlbank, Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ-Aras Kargo, Zerenspor-Fenerbahçe Medicana ve Göztepe Yuppo-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.00/18.00/19.00/Afyonkarahisar/Ankara/15.00/İzmir/16.00)

10- EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında; Nilüfer Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord ekibini konuk edecek.

(Bursa/17.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in sekizinci haftası; Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor ve Güneysuspor-Spor Toto maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Rize/14.00)

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