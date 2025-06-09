11.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan, Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve Ali Sukas'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.00 - Yaşama veda eden Türk edebiyatının "Mona Roza"sı Muazzez Akkaya Giray son yolculuğuna uğurlanacak. Giray için Fenerbahçe Camiinde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ MANİSA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Tutukluları Ziyaret Edecek - Son Dakika
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