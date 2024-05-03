İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimleri açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimleri açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı\'nda görev alacak isimleri açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından, yeni Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimleri açıkladı. Dervişoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimleri duyurarak, İYİ Partiye gönül vermiş ve İYİ Partinin iktidarı için çalışan herkese başarılar diledi. Başkanlık Divanı'nda yer alacak isimler arasında Siyasi İşler Başkanı, Genel Sekreter, Mali İşler Başkanı, Teşkilat İşleri Başkanı, Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı gibi görevler bulunuyor.

03.05.2024 16:35
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından, yeni Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimleri açıkladı.

Partinin hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen GİK, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında, genel merkez ek binasında bir araya geldi. Toplantıda, yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

Dervişoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nda, Genel İdare Kurulunda, parti teşkilatlarında görev alan, İYİ Partiye gönül vermiş ve İYİ Partinin iktidarı için yollara düşen herkese başarılar diledi.

Daha sonra Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimleri açıkladı.

Başkanlık Divanı'nda, Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce, STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak yer aldı.

Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban da İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak görevlendirildi.

Başkanlık Divanı'na başarılar dileyen Dervişoğlu, "Çıktığımız yolculukta Allah zafer nasip etsin diyorum." dedi.

Dervişoğlu, bir gazetecinin grup başkanvekillerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin sorusunu, "Onları da pazartesi günü TBMM'de yapacağımız toplantıyla kamuoyuna ilan edeceğiz." diyerek yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimleri açıkladı - Son Dakika

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