İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Dervişoğlu, bugünün Ankara'dan Lefkoşa'ya kadar uzanan bir kutlu hikayenin, tarih sahnesinde unutulmaz yeri olan bir hürriyet sevdasının 50. yıl dönümü olduğunu belirtti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına erişmenin şanı ve gururu ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın sevincini paylaştıklarını ifade etti.

20.07.2024 15:08
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, bugünün Ankara'dan Lefkoşa'ya kadar uzanan bir kutlu hikayenin, tarih sahnesinde unutulmaz yeri olan bir hürriyet sevdasının 50. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına erişmenin şanı ve gururu ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın sevincini paylaştıklarını ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu özel günde Lefkoşa'da resmi geçit törenindeydik. Tam 50 yıl önce, her iki tarafa da barışı ve huzuru getirmek, Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yapılan katliamlara son vermek, Kıbrıs Türklerinin hakkını ve hukukunu savunmak için başlatılan harekatın 50. yıl dönümünde Kıbrıs davamızın kahramanları Doktor Fazıl Küçük'ü, değerli devlet insanımız Rauf Denktaş'ı ve bağımsızlık yolunda mücadele veren aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Başarıya ulaştırdıkları bu kutlu mücadeleyi her daim anacak ve anlatacağız. ve her yerde haykıracağız, Kıbrıs Türk'tür, ilelebet Türk kalacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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