İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Tendon Ameliyatı Geçirdi

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İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun elindeki tendon sıkışması nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Dervişoğlu'nun elindeki tendon sıkışması nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Başarılı geçen operasyon sonrasında Dervişoğlu'nun bugün genel merkezdeki çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Dervişoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki programlarda yer alacağı, aynı günün akşamı da belediye festivaline katılmak üzere Mersin'e gideceği ifade edildi.