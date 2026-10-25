İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, 9. yılda her ay 100 il programı yapacaklarını söyledi

Haber: Halil YATAR Kameraman: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, kuruluşlarının 9. yıl dönümünde gururlu ve mutlu olduklarını belirterek, "AK Parti iktidarı döneminde kurulmuş, baraj geçmiş olan, Meclis'te grup bulundurmuş olan ve Türk milliyetçiliğini, Türk demokrasisini sonuna kadar savunmuş olan tek parti İYİ Parti'dir. İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra AK Parti bir daha hiçbir şekilde tek başına iktidar olamadığı bir siyasi düzen inşa etmek durumunda kalmıştır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, partisinin 9. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Özel, "Çünkü bu, rastgele bir dokuz yıl değil" ifadesini kullandı. Partisinin hem 2018 hem de 2023 seçimlerinde önemli başarı elde ettiğini söyleyen Özel, "AK Parti iktidarı döneminde kurulmuş olan, baraj geçmiş olan, Meclis'te grup bulundurmuş olan ve Türk milliyetçiliğini, Türk demokrasisini sonuna kadar savunmuş olan tek parti İYİ Parti'dir. İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra AK Parti bir daha hiçbir şekilde tek başına iktidar olamadığı bir siyasi düzen inşa etmek durumunda kalmıştır. Artık İYİ Parti'nin bugüne kadar geldiği nokta ve zemin bellidir. Bundan sonra yapılması gereken bunun üstüne koyarak iktidar yolunu inşa etmek olmalıdır" şeklinde konuştu.

"DAİMA SAHADA OLACAĞIZ"

Osman Ertürk Özel, "İYİ Parti'yi biz aslında özellikle 18 Ocak 2026 tarihli kongremizden bugüne kadar sürekli olarak sahada tutuyoruz ve çalıştırıyoruz. Her ay minimum 100 tane il programıyla İYİ Parti'nin divan üyelerini, milletvekillerini, Genel İdare Kurulu üyelerini insanlarla buluşturuyoruz ve teşkilatlarla bir araya getiriyoruz. Aktif bir Gençlik Kollarımız var ve bundan hiçbir şekilde geri durmayacağız. Daima sahada olacağız. İnsanlarımızın problemlerini dinlediğimiz, onlara çözüm önerileri sunduğumuz bir İYİ Parti'yi var ettik diye düşünüyorum. Buradaki gayretimizi arttırarak sürdüreceğiz ve en nihayetinde insanların sahada gördüğümüz teveccühün tercihe dönüşeceğini ümit ediyoruz. ve bu da seçim sandığında İYİ Parti'nin iktidarı olarak yansıyacaktır diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.