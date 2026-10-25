İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, 9. yılda her ay 100 il programı yapacaklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, 9. yılda her ay 100 il programı yapacaklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, 9. yılda her ay 100 il programı yapacaklarını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, 9. yılda her ay 100 il programı yapacaklarını söyledi
Haber Videosu

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, partisinin 9. kuruluş yıl dönümünde, İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra AK Parti'nin bir daha tek başına iktidar olamadığını savundu. Özel, her ay en az 100 il programıyla sahada olacaklarını ve çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Haber: Halil YATAR Kameraman: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, kuruluşlarının 9. yıl dönümünde gururlu ve mutlu olduklarını belirterek,  "AK Parti iktidarı döneminde kurulmuş, baraj geçmiş olan, Meclis'te grup bulundurmuş olan ve Türk milliyetçiliğini, Türk demokrasisini sonuna kadar savunmuş olan tek parti İYİ Parti'dir. İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra AK Parti bir daha hiçbir şekilde tek başına iktidar olamadığı bir siyasi düzen inşa etmek durumunda kalmıştır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel,  partisinin 9. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Özel, "Çünkü bu, rastgele bir dokuz yıl değil" ifadesini kullandı. Partisinin hem 2018 hem de 2023 seçimlerinde önemli başarı elde ettiğini söyleyen Özel, "AK Parti iktidarı döneminde kurulmuş olan, baraj geçmiş olan, Meclis'te grup bulundurmuş olan ve Türk milliyetçiliğini, Türk demokrasisini sonuna kadar savunmuş olan tek parti İYİ Parti'dir. İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra AK Parti bir daha hiçbir şekilde tek başına iktidar olamadığı bir siyasi düzen inşa etmek durumunda kalmıştır. Artık İYİ Parti'nin bugüne kadar geldiği nokta ve zemin bellidir. Bundan sonra yapılması gereken bunun üstüne koyarak iktidar yolunu inşa etmek olmalıdır" şeklinde konuştu.

"DAİMA SAHADA OLACAĞIZ"

Osman Ertürk Özel, "İYİ Parti'yi biz aslında özellikle 18 Ocak 2026 tarihli kongremizden bugüne kadar sürekli olarak sahada tutuyoruz ve çalıştırıyoruz. Her ay minimum 100 tane il programıyla İYİ Parti'nin divan üyelerini, milletvekillerini, Genel İdare Kurulu üyelerini insanlarla buluşturuyoruz ve teşkilatlarla bir araya getiriyoruz. Aktif bir Gençlik Kollarımız var ve bundan hiçbir şekilde geri durmayacağız. Daima sahada olacağız. İnsanlarımızın problemlerini dinlediğimiz, onlara çözüm önerileri sunduğumuz bir İYİ Parti'yi var ettik diye düşünüyorum. Buradaki gayretimizi arttırarak sürdüreceğiz ve en nihayetinde insanların sahada gördüğümüz teveccühün tercihe dönüşeceğini ümit ediyoruz. ve bu da seçim sandığında İYİ Parti'nin iktidarı olarak yansıyacaktır diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İYİ PartiAK PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Tekne faciasında hayatını kaybeden doktorun son anları yürek burktu: Çocuklara can yeleği giydirmiş Tekne faciasında hayatını kaybeden doktorun son anları yürek burktu: Çocuklara can yeleği giydirmiş
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler 1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
19:00
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor
Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
18:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz
18:41
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı
18:37
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal’dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal'dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü
18:23
Galatasaray’da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe’yi görünce dayanamıyor
Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyor
18:09
Yanlışlıkla hakemi tekmeledi Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye’de tanımayan yok
Yanlışlıkla hakemi tekmeledi! Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye'de tanımayan yok
18:08
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
17:58
Galatasaray’dan derbiye özel dev ödül
Galatasaray'dan derbiye özel dev ödül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 19:05:58. #.0.3#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, 9. yılda her ay 100 il programı yapacaklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei