İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Tutuklama Kararını Eleştirdi

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İzmir'de katıldığı sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan yurttaş hakkında konuştu. Poyraz karara ilişkin, "Hukukun nasıl bir sopa olarak muhaliflerin üzerinde sallandığının ve bunun normalleştirildiğinin açık örneğidir" dedi.

Uğur Poyraz X hesabından, sokak röportajında hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle bir yurttaşın tutuklanması kararını eleştirdi. Poyraz şunları söyledi:

"Genç kadının röportaj sırasında sarf ettiği hakaretleri asla onaylamıyoruz. Ancak; Çubuk'ta ana muhalefet liderine yumruk atıp, linç etmeye teşebbüs edenlerin tutuksuz yargılandıkları, Kadına şiddet uygulayanların karakollarda barıştırılıp evlerine gönderildiği, Hayvanları öldürenlerin, eziyet edenlerin serbest kaldıkları bir ülkede; Sokakta gezerken kendisine uzatılan mikrofona konuşan, mesleği hitabet olmayan sade bir vatandaşın duygularını ifade ederken yükselip sarf ettiği hakaretlerden yasal işlem yapmakla yetinmeyip tutuklamak, Hukukun nasıl bir sopa olarak muhaliflerin üzerinde sallandığının ve bunun normalleştirildiğinin açık örneğidir. Hakaret etmeyeceğiz ama Yolsuzluklarınızın, Yoksulluğumuzun ve keyfi Yasaklarınızın karşısında direnmeye devam edeceğiz."