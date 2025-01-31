İYİ Parti Halk TV Emekçilerini Destekledi - Son Dakika
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İYİ Parti Halk TV Emekçilerini Destekledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Halk TV'ye destek ziyaretinde bulunarak basın özgürlüğü ve gazetecilik mesleğine yapılan baskılara karşı duracaklarını ifade etti.

31.01.2025 16:30  Güncelleme: 17:53
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "İYİ Parti olarak hukuk ve adalet bu vatanda hakim oluncaya kadar, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğine yapılan topyekün baskıların karşısında, Halk TV emekçilerinin ve yöneticilerinin yanındayız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için bu sabah Çağlayan Adliyesi'ne giden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Halk TV'ye de destek ziyaretinde bulundu. İYİ Partili Olgun'a İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba eşlik etti. İYİ Partili Olgun, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Halk TV'deyiz.. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu liderliğinde İYİ Parti olarak; Hukuk ve adalet bu vatanda hakim oluncaya kadar, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğine yapılan topyekün baskıların karşısında, Halk TV emekçilerinin ve yöneticilerinin yanındayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Halk TV Emekçilerini Destekledi - Son Dakika

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