İYİ Parti Halk TV Emekçilerini Destekledi

(ANKARA) - İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun
, "İYİ Parti olarak hukuk ve adalet bu vatanda hakim oluncaya kadar, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğine yapılan topyekün baskıların karşısında, Halk TV emekçilerinin ve yöneticilerinin yanındayız" dedi.
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'ne giden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Halk TV'ye de destek ziyaretinde bulundu. İYİ Partili Olgun'a İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba
eşlik etti. İYİ Partili Olgun, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Halk TV'deyiz.. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu liderliğinde İYİ Parti olarak; Hukuk
ve adalet bu vatanda hakim oluncaya kadar, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğine yapılan topyekün baskıların karşısında, Halk TV emekçilerinin ve yöneticilerinin yanındayız."
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